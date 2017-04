İzmir Organik Yaşam Festivali Kombine

İzmir Organik Yaşam Festivali 28-29-30 Nisan'da körfezin en güzel manzarası ve oksijen deposuna sahip, açık-kapalı-çim alanıyla İzmir'de tek olmasıyla; Dünya'nın en büyük isimlerini, festivallerini ağırlamış "İzmir Arena" da gerçekleşecektir. Festival, doğal olan her şeyi barındırıyor.



Güzel İzmir'imizin, oksijen deposu alanında, çimlerin üstünde ya da deniz kenarında kurulan masalarda, deniz kokusunu içimize çekerken; müziği, sanatı, sporu, atölyeleri, dansı, söyleşileri, yemekleri, süprizleri, çekilişleri ile dopdolu 3 gün sizleri bekliyor olacak.



İzmir'de İzmir gibi bir festivalin en görkemlisi yapılacak. Düşünün ki, Alice Harikalar Diyarındaymışsınız gibi birileri sizi alacak; günümüz stres sıkıntılarından koparıp, bambaşka bir İzmir'i yaşatıp, dinlendirmiş olarak geri bırakacak. 3 gün süresince, 10: 00'dan gece 22: 00'ye kadar sürecek olan ve doğal yaşam severlerin, hasretini çekenlerin ve yaşam tarzını



değiştirmek isteyenlerin festivali olacak bu festivalde, sizleri birçok eğlenceli, kültürel ve sanatsal aktivite bekliyor. Bir günümü sevdiklerimle birlikte, İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip, denize sıfır, oksijen deposu bir alanda, alandan satın aldığım doğal ürünlerle kahvaltımı yapıp, konserleri dinleyip; yemek atölyelerine katılıp, günün ilerleyen saatlerinde hepsi doğal ürünlerden oluşan barbekü eşliğinde, açık hava sinemasının tadını çıkarmak istiyorum" diyen



herkesi bekliyoruz.



Doğal yaşam dediğinizde aklınıza gelen herşeyi bu festivalde bulacaksınız.



Deniz kenarına kurulan sofralarda paket fiyat ile tamamı doğal ürünlerden oluşan kahvaltınızı keyifle gerçekleştirebilirsiniz.



Organik ürün yetiştirme konusunda, önemli isimlerin gerçekleştireceği workshop, atölye ve söyleşilerden öğreneceğiniz bilgiler ile festivalden sonra kendi besinlerinizi yapmak sizler için hiçte zor olmayacak. Yemek konusunda marifetli, bilgili, eğlenceli ve dünyaca ünlü, uzman şefler ile tanışıp, atölyelerini yakından izleyebileceksiniz. Sizlerle paylaşacakları özel tarifleri ve yöntemleri ile sevdiklerinize sürprizler hazırlayabileceksiniz. ve yine tamamı doğal ürünlerden oluşan barbekü keyfi ile hem ürünlerin tadına bakıp hem de keyifli bir yemek yemiş olacaksınız.



Çimlere uzanmış, mis gibi bahar havasını içinize çekerken, müzik eşliğinde bağıra çağıra şarkı söyleyebilirsiniz. Sanat festivalin her alanında; resim, heykel, fotoğraf sergileri sürprizler ile dolu. Yoga ise bu festivalin vazgeçilmezi. Her köşede, gerek büyükler, gerekse çocuklar için gerçekleşecek yoga atölyelerinde belki de kendinizi bulacaksınız. Çocuklar için hazırlanan oyun, eğlence alanı ve atölyeler ile minik misafirlerimizi de unutmadığımızı bilmenizi isteriz. Amacımız tüm gün festival alanında eğlenceli vakit geçirmeniz. Bu sebeple sizler için oluşturulmuş yemek alanından da dilediğiniz, birbirinden lezzetli yemeklerden satın alabilirsiniz.



Bu unutulmaz festivalin hatıralarını daha somut bir şekilde hatırlamak için, yine çok alternatifli, çoğunluğu butik üretim olan, özel alanlarımızda alışveriş yapabilirsiniz.



Ve kapanışta gösterilecek açık hava sinemasında da kim bilir ne hatıralar biriktirmiş olarak alandan ayrılacaksınız.



Organik üreticileri, butik organikçiler, doğal ve sağlıklı besin yapım malzemeleri üreticileri, butik natürel ürünler, tasarımcılar, büyük organik firmaları, katkısız ürün firmaları, organik tekstilciler, organik kozmetikçiler, yoga merkezleri, sağlıklı yaşam salonları, vegan cafeler, organik yan ve destek ürün markaları ile tanışabilir, bu markaların ürünleri



ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Festivalde yapabilecekleriniz hakkında küçük bir özet geçtik, geri kalanlar için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.



Not: Daha rahat ulaşım sağlayabilmeniz için servislerle Bayraklı İzban ve Karşıyaka İskele'ye ring seferleri yapılacaktır.



İzmir körfezinin muhteşem manzarası eşliğinde, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız...



Sizleri İzmir gibi doğal bir festivale çağırıyoruz!



Bilete dahil hizmetler



İkramlar, tadımlar



Müzik, Söyleşiler, workshoplar, atölyeler, sergi alanları



Açık hava sineması



Yoga çalışmaları



Çocuk oyun alanları, close up gösteriler, dans gösterileri



Yarışmalar ve sürpriz hediyeler



Sokak sanatları gösterileri



0 – 10 yaş arası katılım velilerin refakatiyle ücretsizdir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bayrakli



Mekan : İzmir Arena



Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Kategori : İzmir Organik Yaşam Festivali Kombine



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır