İzmir Organik Yaşam Festivali
Hani akşamları üstümüze ince bir ceket aldığımız, gündüzleri ise mis gibi bahar kokusunu içine çekmeye doyamadığımız; İzmir'de bir başkadır dediğimiz ve içimizi kıpır kıpır yapan o güzel bahar aylarının en güzelinin ve ilkinin sonunda; 28-29-30 Nisan'da.
Hani akşamları üstümüze ince bir ceket aldığımız, gündüzleri ise mis gibi bahar kokusunu içine çekmeye doyamadığımız; İzmir'de bir başkadır dediğimiz ve içimizi kıpır kıpır yapan o güzel bahar aylarının en güzelinin ve ilkinin sonunda; 28-29-30 Nisan'da.
O güzel bahar coşkusuyla, kendimizi çimlere atar, mis gibi deniz kokusunu içimize çeker, manzaraya karşı doğal besinlerle kahvaltımızı yapar, konserleri dinleriz. Daha ne isteriz?
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bayrakli
Mekan : İzmir Arena
Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Kategori : İzmir Organik Yaşam Festivali
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io