Hani akşamları üstümüze ince bir ceket aldığımız, gündüzleri ise mis gibi bahar kokusunu içine çekmeye doyamadığımız; İzmir'de bir başkadır dediğimiz ve içimizi kıpır kıpır yapan o güzel bahar aylarının en güzelinin ve ilkinin sonunda; 28-29-30 Nisan'da.



O güzel bahar coşkusuyla, kendimizi çimlere atar, mis gibi deniz kokusunu içimize çeker, manzaraya karşı doğal besinlerle kahvaltımızı yapar, konserleri dinleriz. Daha ne isteriz?



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bayrakli



Mekan : İzmir Arena



Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye



Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Kategori : İzmir Organik Yaşam Festivali



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır