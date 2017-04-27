İzmir Organik Yaşam Festivali

Hani akşamları üstümüze ince bir ceket aldığımız, gündüzleri ise mis gibi bahar kokusunu içine çekmeye doyamadığımız; İzmir'de bir başkadır dediğimiz ve içimizi kıpır kıpır yapan o güzel bahar aylarının en güzelinin ve ilkinin sonunda; 28-29-30 Nisan'da.

İzmir Organik Yaşam Festivali

Hani akşamları üstümüze ince bir ceket aldığımız, gündüzleri ise mis gibi bahar kokusunu içine çekmeye doyamadığımız; İzmir'de bir başkadır dediğimiz ve içimizi kıpır kıpır yapan o güzel bahar aylarının en güzelinin ve ilkinin sonunda; 28-29-30 Nisan'da. 

O güzel bahar coşkusuyla, kendimizi çimlere atar, mis gibi deniz kokusunu içimize çeker, manzaraya karşı doğal besinlerle kahvaltımızı yapar, konserleri dinleriz. Daha ne isteriz?

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bayrakli

Mekan : İzmir Arena

Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye

Başlangıç Saati : 28.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Kategori : İzmir Organik Yaşam Festivali

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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