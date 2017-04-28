İzmir Optimum'da Lezzet Buluşması
Ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal ve ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün Optimum’a geliyor.
Ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal ve ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün Optimum'a geliyor.
Yenilenen konseptiyle Ege Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan İzmir Optimum 30 Nisan Pazar günü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ile sevilen tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün'ü İzmirli sevenleri ile buluşturuyor. Mutfak atölyesi ve söyleşi gerçekleştirecek olan Sahrap Soysal ve Nilgün Belgün Optimum ziyaretçilerine neşe ve lezzet dolu unutamayacakları bir gün yaşatacak. Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek olan mutfak atölyesinde; ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal mutfakta lezzetin sırlarını paylaşırken ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün ise müthiş sohbeti ile ziyaretçileri kahkahaya boğacak. Mutfak atölyesinde eğlence ve lezzet bir arada yaşanırken Optimum ziyaretçileri mutfak becerilerini geliştirme imkanı da bulabilecek. Mutfakta ve lezzette başarının sırlarını ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan öğrenecek olan lezzet avcıları tiyatrocu Nilgün Belgün ile de tatlı bir sohbete tanıklık edecek. - İZMİR