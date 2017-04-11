İzmir, Omurilik Felci İçin Koşacak

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla kurulan Wings For Life Vakfı'nın düzenlediği Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağı, 7 Mayıs'ta İzmir'de olacak.



Kurallarıyla bu zamana kadar düzenlenmiş hiçbir koşuya benzemeyen organizasyonda yakalama aracını kullanan pilotlar, önlerindeki binlerce katılımcıyı mümkün olduğu kadar uzağa ve hızlı koşmaları konusunda motive edecek. Koşucuların yakalama aracına meydan okuduğu bu konsept, dünyada ilk ve tek olacak.



Dünyada bulunan milyonlarca omurilik felçlisinin iyileşmesi için yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için kurulan Wings For Life Vakfı'nın koşusu yaklaşıyor. 7 Mayıs'ta 24 ülkede aynı anda başlayacak ve farklılığıyla dikkat çekecek yarış Türkiye'de 2. kez İzmir'de yapılacak. Koşuda dünyanın en hızlı pilotları da yer alacak ancak bu kez hayatlarının en yavaş yarışlarına katılacaklar. Geçtiğimiz yıllarda David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi isimlerin kullandığı yakalama aracını İzmir'de ise 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Yağız Avcı kullanacak.



Benzersiz yarış deneyimi İzmir'de



Yakalama araçları özel olarak Wings for Life World Run için geliştirilmiş izleme teknolojisiyle donatılacak. Bir katılımcının yerel ve küresel sıralaması koşma süresine göre değil yakalama aracına yakalanana kadar katettiği mesafeye göre belirlenecek. Dünya çapındaki 24 parkurda adil ve eş zamanlı ilerlemeyi sağlamak için yakalama araçları Wings for Life World Run kural kitabına göre hareket edecek.



TSİ 14: 30'da, yani Wings for Life World Run koşucularının başlamasından yarım saat sonra, Yakalama Araçları tam olarak 15 km/s hızla hareket edecek. Dünya çapında bütün sürücüler aynı anda hızlanacak ve aynı hızı koruyacak. Wings for Life World Run'un tüm koşularında TSİ 14.00'da başladığı için, Küresel Yarış Kontrolü teknolojinin yardımıyla bütün sürücülerin tam olarak aynı anda hızlanmasını sağlayacak.



TSİ 14.00 - Yarış başlangıcı



TSİ 14.30 - Yakalama aracı parkurda yol almaya başlar - HIZ: 15 km/s



TSİ 15.30 - Hız artışı: 16 km/s



TSİ 16.30 - Hız artışı: 17 km/s



TSİ 17.30 - Hız artışı: 20 km/s



TSİ 19.30 - Hız artışı: 35 km/s - İSTANBUL