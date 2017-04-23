Izmir Ödemiş'te Veliler Korusu'ndan Bahar Konseri

Izmir Ödemiş'te Veliler Korusu'ndan Bahar Konseri(Tür: Yurt)

Izmir Ödemiş'te Veliler Korusu'ndan Bahar Konseri

(Tür: Yurt)

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Konser, Ödemiş