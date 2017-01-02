Izmir - Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Ölü

Ödemiş'te trafik kazası: 2 ölü



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde Yıldırım Özdoğan idaresindeki hafif ticari araç 58 yaşındaki Muammer Halıcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muammer Halıcı ile 53 yaşındaki eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Çatalarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Ovakent Mahallesi yönüne seyir halinde olan Yıldırım Özdoğan idaresindeki 35 RDE 70 plakalı hafif ticari araç, Muammer Halıcı yönetimindeki 35 ZIV 96 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Muammer Halıcı ve eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybettiğini belirledi. Savcını incelemesinin Muammer ve Nesrin Halıcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.