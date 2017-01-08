Izmir Motosiklet Grupları Adliye Önünde Şehit Fethi Sekin'i Andı

Izmir'de motosiklet kulüplerine üye yüzlerce motorcu, Bayraklı Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısında şehit olan Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ı anmak için bir araya geldi. Adliye önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan motorcular, Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Grup, motorlu trafik polislerinin eskortluğunda Şehit Fethi Sekin'in evinin önüne gitti.



Motosiklet Kulüpler Birliği'nin çağrısıyla İzmir Adliyesi'nde toplanan motorcular, terör saldırısının yaşandığı polis noktasına karanfil bıraktı. Türk bayrağı astıkları motorlarıyla konvoy oluşturan motorcular, saldırının gerçekleştiği Adliye C kapısı girişine geldi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudular. Çeşitli motor gruplarından grup, Şehit Fethi Sekin gibi motosikletli trafik polislerinin eskortluğunda kortej oluşturdu. Kortej ilerlerken çalan siren ve korna seslerini duyan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kortej Şehit Fethi Sekin'in Bornova'daki evine ulaştığında komşuları dondurucu soğuya aldırış etmeden korteji balkonlarda karşıladı. Şehidin evi önünde vatandaşlarla bir araya gelen motorcular, burada bir kez daha saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö ve "Şehidim hakkını helal et bizeö şeklinde sloganlar attı.



İzmirli motosiklet kullanıcıları olarak saldırıda şehit düşen Polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı anmak için bir araya geldiklerini dile getiren Salih Özsüvariler, "Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Fethi Abi, kendisini bizim için feda etti. Bizlere, Türkiye'ye belki de dünyaya, rokete, bombaya karşı tek tabanca aslanlar gibi yürüyebileceğimizi gösterdi. Fethi Abi, o kadar büyük bir insandı ki önce bütün adliye, sonra tüm İzmir ve Türkiye onun arkasına sığındı. Eğer hakkımız varsa binlerce kez feda olsun, ruhu şad olsun. Allah emniyet mensuplarını ve silahlı kuvvetleri başımızdan eksik etmesin. İzmirli motorcular olarak emniyet güçlerimizin koruması dahilinde kanunlara ve yasalara saygılı olarak onlara destek olmaya her zaman hazırız. İhtiyaç hasıl olduğunda emniyet mensuplarımızla birlikte şehadete koşturmaktan bir saniye bile teveccüh etmeyiz. İhtiyaç hasıl olduğunda her zaman emirlerine amadeyiz. Allah hepsini korusun, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu.