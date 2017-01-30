İzmir'de bu yıl 28. kez düzenlenecek mobilya fuarını 30 ülkeden alım heyeti ziyaret edecek.
Efor Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Fuar İzmir'de 1-5 Mart 2017'de düzenlenecek fuara, 350'den fazla firma ile 30 farklı ülkeden gelen alım heyetleri katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, 2017 mobilya trendlerinin bu fuarda belirleneceğini belirtti.
İşleyen, fuarla ilgili hazırlıklarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Klasik ve modern mobilyalar, modüler mobilyalar, masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, bebek ve genç odaları, yatak ve yatak setleri, ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, ev dekorasyonu ve aksesuarları gruplarındaki ürün ve hizmetleri 5 gün sergilenecek." ifadelerini kullandı.
Fuarda, başta Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Cezayir, Dubai, Kazakistan, Azerbaycan, Mısır, Irak'ın hedef pazar olarak seçildiğine işaret eden İşleyen, 30 ülkenin yoğunlukta olduğu sektör temsilcilerinin fuar kapsamında İzmir'de ağırlanması için özel program hazırlandığını kaydetti.
İzmir Mobilya Fuarı'na Doğru
İzmir'de bu yıl 28. kez düzenlenecek mobilya fuarını 30 ülkeden alım heyeti ziyaret edecek.
İzmir'de bu yıl 28. kez düzenlenecek mobilya fuarını 30 ülkeden alım heyeti ziyaret edecek.
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