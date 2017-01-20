İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı şebekesine düzenlenen operasyonda, aralarında Suriyeli ses sanatçısı ile Filistinli modacının da bulunduğu 19 zanlı adliyeye sevk edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir, İstanbul, Adana, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 23'e yükseldi.



Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla salıverildi.



19 zanlı adliyeye sevk edildi



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 11'i Suriye, 7'si Türkiye, 1'i Filistin vatandaşı 19 şüpheli, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.



Ekiplerin operasyonda ele geçirdiği, 2 kurusıkı tabanca, göçmenlerin para hesaplarının tutulduğu Arapça şifrelerin yazılı olduğu ajanda, 187 bin 300 lira değerinde 4 senet, 25 bin lira değerinde çek ve şüphelilere ait cep telefonları da adli emanete gönderildi.



Adliyeye sevk edilenler arasında şebekenin liderliğini yaptıkları iddia edilen Suriyeli Muhammed A. ve Türk vatandaşı Mehmet T'nin de olduğu bildirildi.



Ses sanatçısı ve modacı da var



Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları ileri sürülen Adnan A.'nın Suriye'de ses sanatçısı olduğu, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle geldiği İzmir'de de bir süre düğünlerde sahne aldığı belirtildi.



Adliyeye sevk edilen Filistinli Helmi M.H.A'nın da ülkesinde gazetecilik okuduğu, modayla ilgilendiği, İzmir'in Alsancak semtindeki bir modacının yanında çalıştığı aktarıldı. Bu iki zanlının da daha çok para kazanmak için göçmen kaçakçılığı şebekesine dahil oldukları iddia edildi.



Suriyeli organizatörlerin, daha önce sığınmacı olarak Avrupa ülkelerine deniz yoluyla gitmeye çalıştıkları, 3-4 kez yakalanınca kaybettikleri paraları telafi etmek ve kolay yoldan para kazanmak için işleyişini öğrendikleri şebekeye dahil oldukları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.



Şebekedeki Suriyelilerin göçmenlerle irtibata geçtiği ve para işlerini yaptığı, Türk vatandaşlarının ise daha çok Çeşme ve Dikili ilçelerinden yapılan göçmenlerin çıkışı, transferi ve kıyıdan botlara bindirilmesi aşamalarında kullanıldığı belirtildi.



İtalya'ya göçmen kaçırmak için hazırlık yapıyorlardı



Ülkelerindeki iç karışıklık başta olmak üzere çeşitli sorunlardan dolayı daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri deniz yoluyla yasa dışı Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin yaklaşık 3 aydır istihbarat ve emniyet birimlerinin takibinde olduğu bildirildi.



Polisin takibi sırasında 14 ara yakalama yapıldığı, bu operasyonlarda çoğunluğu Suriyeli 491 göçmenin yakalandığı, gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun da daha önceden tutuklandığı aktarıldı.



Muhammed A. ve Mehmet T'nin liderliğinde faaliyetlerini devam ettiren şebeke üyesi zanlıların, son olarak büyük bir gemiyle Çeşme Limanı'ndan, kişi başı 4 bin dolara anlaştıkları yaklaşık 400 göçmeni İtalya'ya götürmek üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.



Kaçıracak göçmen bulamayınca indirim yapmışlar



Göçmenlerle irtibata geçmek için herhangi bir büro veya işyeri kullanmayan zanlıların, sığınmacıların arasında yaya (mobil) olarak dolaşarak irtibat sağladıkları belirlendi. Yakalanan göçmenlerin ifadelerinde, Geri Kabul Anlaşması sonrası kaçıracak göçmen bulmakta sıkıntı yaşayan organizatörlerin önceden bin-bin 500 dolar arasında anlaşma yaptıkları göçmenleri 400-500 dolar karşılığında Yunanistan'a geçirmeyi vadettikleri yer alıyor.



Şebekenin güven esasına göre anlaştığı göçmenleri "kasa" tabir edilen kişiye yönlendirdiği, sınırı illegal geçmek isteyen göçmenin ödeme yaptığı ve emanet para bırakabildiği bu kişiden aldığı şifre sayesinde Avrupa ülkelerinden yüzde 2 komisyon karşılığında parasını geri alabildiği aktarıldı.



Göçmen kaçakçılığı şebekesinin, Gaziantep başta olmak üzere Adana, Mersin ve Mardin'den itibaren ağlarına düşürdükleri göçmenleri öncelikle İstanbul'a daha sonra da İzmir'e yönlendirdiği, Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalıştığı, bu yolla da yaklaşık 4 milyon liralık bir vurgun yaptıkları belirlendi.



İzmir merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Suriyelilerin de olduğu 16 şüpheli yakalanmıştı.