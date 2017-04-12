İzmir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiye yönelik Menemen, Aliağa ve Foça ilçeleri ile Konya, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda aralarında Aliağa ilçesindeki bir petrokimya fabrikasında görevli çalışanlar, İzmir Adliyesinde görevli zabıt katiplerinin de olduğu 24 zanlı gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını itibarsızlaştırmak için algı çalışması yaptıkları ileri sürüldü.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.