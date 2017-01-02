İzmir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında geçen hafta İzmir'in yanı sıra Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



"Gölbaşı-8" adıyla gerçekleştirilen operasyonda, "himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Ödemiş'te FETÖ/PDY'ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta İzmir'in yanı sıra Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine il emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 27'si gözaltına alınmış, aranan iki kişi ise daha sonra yakalanmıştı.



Aralarında ilçe milli eğitim ve halk eğitim müdürlüğü görevlileri, öğretmenler, doktorlar ve esnafların da bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı dokümanlara ve dijital verilere el konulmuştu.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığının tesislerinin bombalanmasına ithafen "Gölbaşı" adıyla sürdürülen soruşturmada, daha önceki 7 operasyonda 267 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 104'ü tutuklanmıştı.