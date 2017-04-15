İzmir Merkezli Fetö Operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklu sayısı 8'e çıktı.



Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezi ile Adana, Antalya ve Hatay'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çeşme Adliyesine sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.



Operasyon



Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik 10 Nisan'da düzenlediği operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de ikamet ettiği dönemde berberliğini yaptığı iddia edilen İ.D'nin (50) de bulunduğu 3'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.



Tutuklanan İ.D'nin FETÖ elebaşını tıraş etmesinden dolayı çevresinde "Bu eller mübareğe dokundu. Bu elleri ateş yakmaz, cehennem görmez" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürülmüştü.