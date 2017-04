İzmir Merkezli Fetö Operasyonu

İzmir'in merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme ilçesi ile Adana, Antalya ve Hatay'da operasyon başlattı.



Operasyonda, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de ikamet ettiği dönemde berberliğini yaptığı iddia edilen İ.D'nin (50) de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.



Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D'nin de aralarında olduğu 3'ü "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 5 zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



"Bu elleri ateş yakmaz"



Tutuklanan zanlılardan İ.D'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu dönemde tıraşını yapan özel berberi olduğu iddia edildi.



FETÖ elebaşını tıraş etmesinden dolayı çevresinde "Bu eller mübareğe dokundu. Bu elleri ateş yakmaz, cehennem görmez" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürülen İ.D'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra Çeşme'ye yerleştiği belirtildi.