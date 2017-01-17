İzmir Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 41 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, KHK ile kapatılan bir derneğin faaliyetleri kapsamında bağış topladıkları iddia edilen ve 'ByLock' kullanan 41 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli Ankara, Muğla, İstanbul ve Isparta olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmış olan Özel Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği faaliyetleri kapsamında, örgüt adına bağış toplayan ve yine örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.



Diğer kişilerin ise aranmalarına devam edildiği belirtildi. - İZMİR