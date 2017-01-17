İzmir Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 41 Gözaltı (2)

16 KİŞİ TUTUKLANDI



İZMİR'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait 'ışık evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 15'i ise yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Bahri KARATAŞ / İZMİR,