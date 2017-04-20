İzmir Merkezli 13 İlde Bylock Operasyonu: 40 Gözaltı

İZMİR merkezli 13 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen 40 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kanun hükmünde kararname ile kapatılan Şifa Üniversitesi bünyesinde örgütsel faaliyetler içinde bulunduğu ileri sürülen kişiler hakkında yakalama kararı verildi. Terör örgütünün mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen 40 kişi İzmir, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Manisa, Aydın, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Burdur, Tokat ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. - İzmir