Izmir Menderes'te Makilik Bölgede Yangın

Menderes'te makilik bölgede yangın



İZMİR'in Menderes İlçesi'ndeki makilik bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahmetbeyli- Gümüldür yolunu ulaşıma kapatan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.



Gümüldür sahilindeki makilik alanda, bugün saat 16.00'da sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Beş yıldızlı Aria Claros Beach Hotel'in hemen bitişiğindeki alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına bir yangın söndürme helikopteri, Menderes Orman Şefliği ekipleri ile çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, kısa sürede yolun karşısındaki ormanlık bölgeye sıçradı. Çamlık ve yer yer makilik alanda yayılan yangın nedeniyle Ahmetbeyli, Gümüldür yolu trafiğe kapatıldı. Yüzlerce araç dumanların içinde kaldı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının hotel bitişiğindeki makilik alanda yer açmaya çalışan, temizlediği makilik çalıları yakan bir vatandaşın neden olduğu öne sürüldü. İsmi öğrenilemeyen vatandaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:



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Yangına müdahale edilmesi,



Yolda kalan araçlar



Yangından genel ve detay görüntü



Helikopter ile müdahale



Haber- Kamera: Latif SANSÜR / İZMİR, (DHA)



(Tür: Yurt)