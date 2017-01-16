Izmir - Mazot Hırsızları Güvenlik Kamerasında

Mazot hırsızları güvenlik kamerasında



İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, park halindeki araçlardan yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çalan 3 kişi yakalandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken, hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde parka halindeki araçlardan mazot hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, E.T. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Mazot hırsızlığı yaptıklarını itiraf eden iki zanlının ifadesi doğrultusunda E.T.'nin kuzeni M.T.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıkları tespit edilen zanlıların hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde zanlıların park halindeki bir TIR'dan mazot çaldıkları görülüyor.