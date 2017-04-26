İzmir Marşı Hiç Bu Kadar Güzel Okunmadı.

AZRA... Dar gelirli bir ailenin küçücük bir kızı. Okulunda 23 Nisan gösterileri için koro oluşturuluyor ve Azra bu koroya seçiliyor. Günlerce prova yapıyor heves ediyor hatta 22 Nisan aksamı gösteride giyeceği ayakkabı ile uyuyor. Ama son anda o kibir abidesi öğretmeni tarafından kaba bir şekilde korodan atılıyor. Ağlamaktan gözleri şişiyor. Ama unuttuğu bir şey var, AZRANIN emrindeyiz. Geçiyor kamera karşısına ve ağlayarak İzmir Marşı okuyor. BEĞENİYORUZ PAYLAŞIYORUZ ARKADAŞLAR.AZRANIN TEK KİŞİLİK GÖSTERİSİNİ HERKES GÖRMELİ