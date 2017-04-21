İzmir Manisa Merkezli Deprem İzmir'de Paniğe Neden Oldu

İzmir Manisa merkezli deprem İzmir'de paniğe neden oldu.

İzmir Manisa Merkezli Deprem İzmir'de Paniğe Neden Oldu

İzmir Manisa merkezli deprem İzmir'de paniğe neden oldu

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Manisa, Deprem, İzmir
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