Izmir Manisa Merkezli Deprem Izmir'de Paniğe Neden Oldu

Izmir Manisa merkezli deprem İzmir'de paniğe neden oldu(Tür: Yurt)

Izmir Manisa merkezli deprem İzmir'de paniğe neden oldu

(Tür: Yurt)

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Manisa, Deprem, İzmir