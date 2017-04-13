Izmir Lufthansa, Izmir-Münih Direk Uçuşlarına Başladı

Alman havayolu firması Lufthansa, İzmir ile Münih arasında başlattığı direk seferlerle iki şehri birbirine bağladı. Mart ve Ekim ayları arasında 480 sefer gerçekleştirileceği açıklandı. İzmir iş dünyasının yurt dışına kış sezonunda doğrudan uçuş konulması isteği ve oluşacak zararı karşılayacakları yönündeki açıklamayı değerlendiren Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, henüz böyle bir teklif almadıklarını, konunun araştırılabileceğini söyledi. Geçer ayrıca, Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginliğin uçuşlarını etkilemeyeceğini de belirtti.



Lufthansa, İzmir ve Münih arasında başlattıkları direk uçuşları Swissotel'de yapılan basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda konuşan Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, uçakla dönem boyunca toplam 480 seferin yapılacağını vurgulayarak, 1630 kilometrelik her bir uçuşun yaklaşık 3 saat süreceğini söyledi. Lufthansa'nın İzmir'e ilk seferini 1986'da gerçekleştirdiğini hatırlatan Geçer, 30 Mart itibariyle yeni sefere başladıklarını söyleyerek, "İzmir-Münih uçuşlarımız her gün yapılacak. Fakat haziran, temmuz ve ağustos aylarında biri sabah olmak üzere karşılıklı günde 2 sefer düzenleyeceğiz. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika destinasyonlarına Münih üzerinden hizmet veriyoruz. Hem yeni destinasyonlara hem de yeni uçak yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en gelişmiş yeni uçağı Airbus A350 tipi uçağı ilk alan firmayız. Bu uçaklar tamamen kompozit malzemeden yapılıyor. Lufthansa ayrıcalığında İzmirliler de bu yeni uçakla yolculuk yapma şansı yakalayacaklar" diye konuştu.



"TEKLİF ALMADIK, GELİRSE İNCELERİZ"



İzmir'deki işdünyası temsilcilerinin yurtdışındaki bazı noktalara doğrudan uçuşların konulması konusunda istekleri ve oluşacak zararı karşılamaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Geçer, "Açıkçası böyle bir açıklamayı duymamıştım. İzmirlilerin yurtdışına doğrudan uçuş taleplerinin sürekli dillendirildiğini biliyorum. Biz Lufthansa olarak, 'Uçuşlar kışın da devam etsin, zararı biz karşılayalım' yönünde böyle bir teklif almadık. Ama böyle bir teklif bize de gelirse konuyu araştırıp, inceleyebiliriz" dedi.



"SİYASİ GERGİNLİK BİZİ ETKİLEMEZ"



Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğin uçuşlara yansıyıp yansımayacağı yönündeki bir soruyu da cevaplayan Genel Müdür Kemal Geçer, "Lutfhansa olarak biz Türkiye'den çıkışlı uçuşlara endeksliyiz. Öncelikli hedefimiz Türk müşterileri yurtdışına uçurup, yine gurbetçileri Türkiye'ye getirmek. Dolayısıyla turizme yönelik charter seferleri yapmadığımız için yaşanan siyasi olayların bize etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.