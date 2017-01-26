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İzmir Limanı Esnafı Kruvaziyere Çözüm Arıyor
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İzmir Limanı Esnafı Kruvaziyere Çözüm Arıyor

Kruvaziyer gemilerinin İzmir'e gelmemesi nedeniyle zor günler yaşayan İzmir Alsancak Liman esnafının, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti.

İzmir Limanı Esnafı Kruvaziyere Çözüm Arıyor

Kruvaziyer gemilerinin İzmir'e gelmemesi nedeniyle zor günler yaşayan İzmir Alsancak Liman esnafının, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında kruvaziyer şirketlerinin rotalarından İzmir'i çıkarması nedeniyle 'hiç' satış yapamayan ve kiralarını ödemekte zorlanan liman esnafı Demirtaş ile görüşerek sorunlarını aktardı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Demirtaş, kruvaziyer şirketlerinin İzmir seferlerin tamamını iptal ettiğini anımsatarak, "Limandaki esnafın işleri tamamen durdu. Bu konuda yaşanan sıkıntıları aktarmak amacıyla bir dosya hazırlayarak, İzmir Limanı Yolcu Salonu esnafı ile birlikte sayın Başbakanımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Liman esnafı Şenol Süs de işlerinin tamamen durduğunu, kiralarını ödeyemediklerini, gemi seferlerinin tekrar başladığı tarihe kadar kiraların durdurulmasını ya da sembolik olarak belirlenecek bir rakamı ödemek istediklerini belirtti.

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