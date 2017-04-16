İzmir'lilerden referandum kutlaması



İZMİR - Türkiye'de merakla beklenen sonucun "evet" çıkmasıyla birlikte İzmir'de de vatandaşlar AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı. Ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla çalınan müziğe eşlik eden vatandaşlar referandum sonucunu doyasıya kutladı. İzmir'liler, Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasını da dev ekranlardan izledi.