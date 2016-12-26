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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Tutuklandı

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Tutuklandı

İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Tutuklandı

İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel'in tehdit suçundan aldığı 6 aylık ceza bugün Yargıtay tarafından onandı. İzmir Anafartalar Polis Merkezi tarafından yakalanan Baransel Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - İzmir

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