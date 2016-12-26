İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel'in tehdit suçundan aldığı 6 aylık ceza bugün Yargıtay tarafından onandı. İzmir Anafartalar Polis Merkezi tarafından yakalanan Baransel Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - İzmir
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Tutuklandı
İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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