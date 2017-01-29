İzmir Konak Belediyespor-Trabzon İdmanocağı: 4-2

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde Konak Belediyespor, evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Trabzon İdmanocağı'nı 4-2 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.



Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha'da oynanan müsabakada İzmir ekibinin gollerini 3 ve 70'inci dakikada Sevgi, 19'uncu dakikada penaltıdan ve 37'nci dakikada Pankratova kaydederken konuk takım 36'ncı dakikada Beyaz, 47'nci dakikada Gülbin'le iki gol buldu.



Konak Belediyespor'da ilk kez forma giyen yeni transferler Rus sol kanat Valeria Pankratova attığı 2 golle alkış alırken, Nijeryalı forvet Esther Sunday ise futboluyla beğeni topladı.



Konak Belediyesporlu kızlar, galibiyeti maç sonunda büyük coşkuyla kutladı. Konak Belediyespor bu sonuçla 21 puana ulaştı, Trabzon ekibi 16 puanda kaldı. Mavi beyazlılar, önümüzdeki hafta Ataşehir deplasmanında terleyecek.



- İzmir