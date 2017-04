İzmir Konak Belediyespor'da Geri Sayım

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde normal sezonu 42 puanlı Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bitiren Konak Belediyespor'da play off için geri sayım başladı.



Mavi beyazlı ekip, Beşiktaş, 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, Ataşehir Belediyespor ve Trabzon İdmanocağı'nın yer aldığı play off grubuna normal sezonda topladığının yarısı olan 21 puanla girecek. Konak Belediyespor, ilk maçında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Ataşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak play off'u zirvede bitirmeyi hedefleyen Konak Belediyespor, beşinci şampiyonluğunu kazanması halinde göğsüne tek yıldız takmaya hak kazanacak.



Teknik direktör Ali Alanç, play off'ta tüm rakipleri yenecek güçte olduklarını söyledi. Son 4 sezonu şampiyon bitirdiklerini hatırlatan Alanç, "Yine zirvenin en güçlü adayı biziz. 4 Haziran'da sona erecek play off maçlarında mutlu sona ulaşacağız" dedi. Yeni sistemin kadın futbolunun gelişimi açısından daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen Ali Alanç, "Geçmiş sezonlarda ekim ayında başlayan lig, mart sonunda bitiyordu. Arada çok boşluk oluyordu. Şimdi daha fazla karşılaşma oynayacağız. Bu hem rekabeti artıracak hem de futbolcuları fiziki açıdan dinamik tutacak" yorumunu yaptı.



- İzmir