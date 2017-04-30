Izmir Kitap Fuarı'nda Hortoğlu imza günü



22. İzmir Kitap Fuarı bugün kapılarını kapattı. Fuarın son gününde Cengiz Hortoğlu, 10. kitabı Entrika ve Yakamozlar'ı okuyucuları için imzaladı. Hortoğlu 1 hafta önce yayınlanan kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.



Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı bugün (Pazar) kapılarını kapattı. 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverleri ağırlayan fuar, 22-30 Nisan'da çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Girişin ücretsiz olduğu fuar'da okuyucular yazarlarla buluştu, kitaplarını imzalattı. Hukukçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Cengiz Hortoğlu'da Entrika ve Yakamozlar adlı kitabıyla Ulak Yayınevi standında okurları ile buluştu. Kitabını yaşamış olaylardan esinlenerek yazdığını belirten Hortoğlu, "Eşini öldürmekle suçlanan bir adam ve şantajla mafya örgütü tarafından köşeye sıkıştırılmasını ele aldım. Romanın kahramanı kendi sevdiklerine zarar gelmesin diye uzun süre susuyor ve idamla yargılanmayı göze alıyor. İdamla yargılanmayı göze alması bile kendisini ve sevdiklerini bu sorunlardan kurtarmaktan yetmiyor ve savaşmayı seçiyor. Romanda anlatmak istediğim şey fedakarlığınız amaçsızsa hiç bir sonuç alamıyorsunuz. Önemli olan bir şeyi kabul etmek yerine savaşmak, mücadele etmek. Bir insan susarak, mücadelede pes ederek bir sonuca ulaşamıyor. Karşınızdaki kim olursa olsun eğer inançlıysanız o savaşı kazanırsınız" dedi.



Kadın haklarına duyarlı bir yazar olduğuna dikkat çeken Hortoğlu, "Bu kitapta kadına yönelik şiddeti en ince ayrıntısına kadar irdeledim. Kadına şiddet sadece fiziksel değil, komplolarda da kadın kurban olarak seçilebiliyor. Sıra dışı bir aşk hikayesi anlatılırken romanın kahramanı aşkı, başarıyı, mutluluğu sorguluyor ve bunlara bir çıkış yolu arıyor. Kendi yanlışlarını görüyor ve kendini düzeltme çabası içersine giriyor. Pes etmek yerine savaşmayı seçen insanlar her zaman kazanıyor" diye konuştu. Kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Hortoğlu, "1 hafta 10 gün önce yayınlanmasına rağmen satışlar çok iyi gidiyor. Bizim amacımız, eğer bir insan hayatına dokunabilirsek, insanın yaşamına mutluluğuna katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. 1,5 yıllık bir çalışmanın eseri ve 10'uncu kitabım" dedi. Fuarı gezen kitap severler de yazarlara kitaplarını imzalatıp fotoğraf çektirdi. Bazı okuyucular fuardan memnun olduğunu belirtirken bazıları da fiyatların internet satışlarıyla aynı olduğunu, daha fazla indirim bulmayı beklediklerini söyleyerek memnuniyetsizliğini ifade etti.