İzmir Kitap Fuarı'nda Akpınar İzdihamı

"Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" isimli ilk kitabıyla hem çocukluk yıllarını hem siyasi serüvenini hem de belediyecilik anılarını yazıya döken Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 22. İzmir Kitap Fuarı'nın da en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Fuarın ilk gününde okuyucularla buluşan Başkan Akpınar, yüzlerce imza dağıttı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, otobiyografi niteliği taşıyan "Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" isimli kitabı ile 22. TÜYAP- İzmir Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluştu. Düzenlenen imza etkinliğine yüzlerce kitapsever katılırken, kitabı Başkan Akpınar'a imzalatmak için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir siyasetinin önemli isimleri de 4 saat süren etkinliğe katılarak Başkan Akpınar'ı yalnız bırakmadı.



"Bu bir insan öyküsü"



Kitapseverlerin büyük ilgisi ile karşılaşan Başkan Akpınar, imza etkinliği öncesinde bir de söyleşi gerçekleştirdi, yaklaşık 200 kişi izledi. Kitabın yazım sürecini ve içeriğini değerlendiren Başkan Akpınar "Bu kitap ile bir başarı öyküsü değil, bir insan öyküsü sunmaya çalıştım" dedi.



"Yerel yöneticilerin kitap yazması önemli"



Kitapta, çocukluk ve gençlik hatıralarına, siyasi yaşamına ve belediye başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği hizmetlerin arka planına yer verdiğini söyleyen Başkan Akpınar, "Yerel yöneticilerin kitap yazmasını ve geleceğe bir belge bırakmasını önemli buluyorum. Bu kitabı yazarak; siyasi yaşamımın ve belediye başkanlığımın 3 yıllık sürecindeki hizmetlerin perde arkasının bilinmesini istedim. Benim için de ayrı bir deneyim oldu. Bugünkü heyecanıma ortak olan ve varlığı ile gücüme güç katan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR