İzmir Kitap fuarı İstanbul ile yarışıyor



İZMİR - İzmir Kitap Fuarı'nda konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "2016 yılında toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. 2016 yılından kişi başına 8.4 adet kitap düşmektedir. Oysa 2015'te 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmiş, kişi başına düşen kitap sayısı ise 8 adetti. Bu durumda kitap üretiminde yüzde 7.4'lük bir artış görülmektedir" dedi. İzmir Kitap Fuarı'nın çok değerli olduğunu belirten Kocatürk, İzmir Kitap Fuarı'nın İstanbul ziyaretçi rakamı ile neredeyse aynı olduğunu söyledi.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından 22. kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı 22-30 Nisan tarihleri arasında Kültürpark'ta açıldı. Bu yıl 400 yayın evinin katıldığı fuar yaklaşık 150 kültür etkinliğini ziyaretçileriyle buluşturacak. Dokuz gün sürecek etkinler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla tanışma ve buluşma fırsatı bulabilecek.

Rakamlarla Trükiye'deki kitaplar

İzmir Kitap Fuarı'nın açılışında bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İhlas Haber Ajansı'na 2016 yılı yayıncılık sektörü ile ilgili verileri ilk defa paylaştı. Kocatürk, 'Milli Eğitim Bakanlığı ile Yayıncılar Birlikleri Fedarasyonu'nun verilerine göre, 2016 yılında toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. Bu kitaplar için 404 milyon 129 bin 53 adet bandrol alındı. MEB geçen yıl içinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 262 milyon 736 bin 286 adet kitap dağıttı. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün son verilerine göre bugün ülkemizin nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişi olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2016 yılından kişi başına 8.4 adet kitap düşmektedir. Oysa 2015'te 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmiş, kişi başına düşen kitap sayısı ise 8 adetti. Bu durumda kitap üretiminde yüzde 7.4'lük bir artış görülmektedir. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin de üye olduğu Uluslar arası Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre Türkiye yayıncılık sektörü, dünyanın en büyük 11. sektörü haline gelmiştir. Ayrıca üretilen yeni kitap çeşidinde de ülkemiz 11. sıradadır" dedi. Katagorilere göre 2016 yılındaki bandrollü kitap sayısını veren Kocatürk, yetişkin araştırma inceleme alanında 65 milyon 234 bin 178 adet kitap, yetişkin kurgu (edebiyat sanat) alanında 20 milyon 226 bin 792 adet, çocuk-gençlik alanında 32 milyon 459 bin 792 adet, inanç kitapları alanında 50 milyon 454 bin 835 kitap, akademik yayınlar alanında 4 milyon 997 bin 28 kitap, eğitim kitapları alanında 224 milyon 968 bin 664 kitap ve ithal alanda ise 5 milyon 787 bin 664 bandrollü kitabın olduğunu söyledi.

İzmir 4'üncü sırada

İllerdeki kitap Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yürüttüğü ve amacı yayıncılarla ülke çapındaki kitap evlerini buluşturmak olan Kitapevi Envanteri Projesi sonuçlarına göre bugün Türkiye'de bin 531 adet kitap satış noktası bulunuyor. Kitap satış noktalarından 83'ne sahip olarak İzmir listede 4'üncü sırada yer alıyor. İzmir'de sadece kitap satan satış noktası sayısı ise 27'dir. İstanbul'da 418, Ankara'da 156, Bursa'da 133'dür" dedi

İzmir fuarı çok değerli

İzmir Kitap Fuar'ını değerlendiren Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Türkiye Yayıncılar Birliği olarak TÜYAP ile İstanbul, Adana, Samsun, Bursa ve Gaziantep'de fuarlar düzenliyoruz. İzmir'de bunlardan bir tanesi. İstanbul'dan sonra en çok ilginin olduğu, en çok yayın evinin katıldığı, en çok ziyaretçinin olduğu yer İzmir. İzmir'in şöyle bir özelliği var. Burada yaptığımız bütün etkinliklerin dolup taşması, okurların yazarları ile bulunması ziyaretçi rakamları ile bu rakamlar İstanbul'daki ile neredeyse yakın rakamlar. Bütün yayıncılar ve yazarlar, okurlarla İzmir'de buluşmaktan son derece mutlu. Türkiye Yayıncılık ekonomisi açısından 4. sırada yer alıyor" dedi .

(AŞ-