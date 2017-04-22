İzmir Kitap Fuarı 22. Kez Açıldı
İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta bulunan Uluslararası İzmir Fuar Alanında 22. kez kapılarını açtı.
İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta bulunan Uluslararası İzmir Fuar Alanında 22. kez kapılarını açtı. Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen İzmir Kitap Fuarı, 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından 22. kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı 22-30 Nisan tarihleri arasında Kültürpark'ta açıldı. Bu yıl 400 yayınevinin katıldığı fuar yaklaşık 150 kültür etkinliğini ziyaretçileriyle buluşturacak. Dokuz gün sürecek etkinler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla tanışma ve buluşma fırsatı bulabilecek. Aralarında Sina Akyol, Canan Tan, Murathan Mungan, Yılmaz Özdil, Türkan Şoray, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Ayşe Kulin, Can Yılmaz, Zafer Algöz'ün bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarını bekleyecek. 22. İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu Sina Akyol için TÜYAP tarafından editörlüğünü Enver Ercan'ın üstlendiği "50. Edebiyat Yılında Sina Akyol" armağan kitabı hazırlandı. Fuar süresince Sina Akyol'un da katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu 22. İzmir Kitap Fuarı 22-29 Nisan tarihleri arası saat 11.00 ve 20.00 arasında son günü 30 Nisan'da 19.00'a kadar ziyaret edebilecekler.
Gençlerin çok olması sevindirici .
Sabah saatlerinde kapılarını açan İzmir Kitap Fuar'ına ilk dakikalardan itibaren yoğun ilgi oldu. Fuara girmek için 7'den 70'e kapıda herkes sıraya girerek kuyruk oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımı ile fuarın resmi açılışı saat 12.00'da yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Kocaoğlu ve beraberindekiler fuarı gezdi. İzmir Kitap Fuarı için Muğla'dan gelen Beydoğan Özcan (73), "Ben gezmeyi de kitap okumayı da severim. İzmir Fuarı çok güzel ve faydalı. Her yıl gelmeye çalışıyorum. İlk gün burası çok kalabalık, gördüğüm kadarıyla benim yaşlar azınlıkta gençler çoğunlukta. Bu da beni sevindiriyor. Gençlerin kitaba okuması, kültürlenmesi sevindirici. İlerisi için bizleri umutlandırıyorlar" dedi.
Aydın'dan kitap fuarı için geldiler .
Ziyaretçilerden Ahmet Yasin, "Fuara uzun zamandır geliyorum. Öğrenciyken gelmeye başladım. 8 yıldır üst üste geliyorum. Buradan depolayıp gidiyoruz. Burada olmak güzel. İzmir'de okudum ama Aydın'da kalıyorum ve çalışıyorum. İzmir Kitap Fuarı için Aydın'dan geliyorum artık" dedi. Yağmur Köksal ise, "Fuar gerçekten çok özel. Burada İzmirliler ile birlikte olmakta güzel. Bu ortamı gördükten sonra okumak için şevk kazanıyor insan" dedi.
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