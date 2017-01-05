Izmir - Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Polis Otosuna Çarptı 3 Yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil polis otosuna çarptı 3 yaralı



İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, polis otosuna çarptı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.



Kaza, Yeşillik Caddesi Çamlık Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne seyir halinde olan Mehmet Taylan Doğan yönetimindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca, devriye gezen polis memuru 43 yaşındaki Himmet Sargın yönetimindeki 35 A 64261 plakalı polis otosuna yandan çarptı. Kazada polis otosunu kullanan Sargın ile yanındaki polis memuru 46 yaşındaki Mehmet Zeki Atabay ve otomobil sürücüsü Doğan yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polis memurları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.



Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.