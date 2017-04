İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, kentin tanıtımı için ulusalar arası etkinlikler yapılmasını ve yurt dışından katılımcıların İzmir'e gelmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.



İzmir Valiliği himayesinde, İzmir'i sevenler platformu tarafından düzenlenen, "İzmir Kentinin Tanıtımı ve Pazarlanması Zirvesi" İzmir Ticaret Odası salonunda gerçekleştirildi.



Taşbaşı, yaptığı konuşmada, İzmir'in tarihi, kültürü, doğası ve yemekleriyle farklı bir şehir olduğunu bunu gören insanların İzmir ile ilgili güzel şeylerden bahsedeceğini söyledi.



Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilediğini ifade eden Taşbaşı, bu olumsuzlukların yapılacak projelerle aşılabileceğini belirtti.



Taşbaşı, bu noktada İzmir'in farklılıklarının öne çıktığını ifade ederek, "Bu kentin artılarını kullanarak İzmir'de uluslararası etkinlikler yaparak insanların buraya gelmesini sağlayabiliriz, burnumuzun dibinde Sakız ve Samos adaları var oralarla ortak kültürel, sporsal aktiviteler yapabiliriz, bu kentin farklılığını dışarıya yansıtabiliriz. Bu sayede buraya insanların gelebileceğine inanıyorum. Efes'de sanatsal bir çalışma yaparsanız insanlar ve gazeteciler gelecek onlar buranın güzelliğini anlatacaklar. Artık broşür dağıtmak yerine bunları yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İzmir'in turizm noktasında yaşanan sıkıntıları yine kendi öz kaynaklarıyla aşabileceğine inandığını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kentteki bütün belediyelerin birleşmesi gerektiğini aktaran Soyer, belediyelerin yurt dışında kardeş olduğu belediyelere çağrı yapması ve bu noktada ortak çalışmalar yürütmeleri gerektiğini ifade etti.