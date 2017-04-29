Izmir Kazılara 4.7 Milyon TL'lik Destek

Izmir'in toprak altında kalmış tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla antik kentlerdeki kazı çalışmalarına sponsor olan Büyükşehir Belediyesi, destek verdiği kazı sayısını 7'den 10'a çıkardı. Büyükşehir'in bu iş için ayırdığı bütçe de yüzde 51 artırılarak 4.7 milyon TL'yi aştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak altında kalmış köklü tarihini ortaya çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. 2012 yılından bu yana antik kazılara 8.5 milyon TL'lik maddi destek veren Büyükşehir Belediyesi, desteklerine 2017 yılında da devam ediyor. Bu yıl Panaztepe, Urla-Klazomenai ve Ayasuluk kazılarının da eklenmesiyle Büyükşehir'in destek verdiği kazı sayısı 7'den 10'a çıktı.



KENTTEN TARİH FIŞKIRIYOR



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisindeki arkeolojik kazı alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çıkarılan kültür varlıklarının değerlendirilmesi, envanter oluşturulması, koruma altına alınması ve restore edilmesi çalışmalarına destek verilmesi için karar aldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ocak ayında protokol imzalanarak Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Başkanlığı'na 1 milyon 260 bin TL, Phokai (Foça) Kazı Başkanlığı'na 1 milyon 80 bin TL, Erythrai (Çeşme- Ildırı) Kazı Başkanlığı'na 300 bin TL, eski Smyrna (Bayraklı) Kazı Başkanlığı'na 360 bin TL, Yeşilova Höyüğü (Bornova) Kazı Başkanlığı'na 480 bin TL, Teos (Seferihisar) Antik kenti Kazı Başkanlığı'na 360 bin TL, Klaros (Menderes) Kazı Başkanlığı'na 240 bin TL, Panaztepe (Menemen) Kazı Başkanlığı'na 240 bin TL, Klazomenai (Urla) Kazı Başkanlığı'na 300 bin TL VE Ayasuluk Tepesi Kazı Başkanlığı'a 100 bin TL destek verilmesi kararı alındı.



2016 yılında 3 milyon 115 bin TL destek veren Belediye, bu miktarı 2017'de arttırdı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ören yerlerindeki yıllık kazı desteği 4 milyon 720 bin TL'ye yükselmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi, maddi yardımlardan önce de Agora, Smyrna ve Phokai'daki kazılara işçilik ve malzeme desteği veriyordu.