Kazada ölen polis memuru için tören
İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Daha sonra genç polis, İzmir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Ahmetbeyli-Ataköy Mevkii'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra Kuşadası'na dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş'ın yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aktaş, kazada yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Görev arkadaşlarının eskortluğunda cenaze, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Albay Hasan Şahin, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, polis arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu cenazeyi karşıladı. Eşinin tabutuna sarılan Hülya Aktaş ile her şeyden habersiz 14 aylık oğlu Yiğit Aktaş ile diğer aile bireyleri gözyaşı döktü. Kuran okunması ve dualardan sonra helallik alındı. Buradaki tören sonunda meslektaşları tarafından omuzlara alınan Nuri Aktaş'ın tabutu, bir süre elden ele taşıdıktan sonra cenaze aracına konuldu.
İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'e getirilen polis memuru Nuri Aktaş için Karabağlar ilçesindeki Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktaş'ın babası Ramazan Aktaş, kardeşi Sertaç Aktaş, kentte görevli polisler, yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, polis memuru Nuri Aktaş, Buca Gökdere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Izmir Kazada Ölen Polis Memuru Için Tören
İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Kazada ölen polis memuru için tören