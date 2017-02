Izmir Kazada Ölen Anne ve Oğlu Toprağa Verildi

Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi



İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, TIR ile çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Ferhat Sevinç ile annesi Rahime Sevinç, Gaziemir ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada can veren Ferhat Seviç'in 3 ay önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmaya hazırlandığı Hatice Emeç için ise Bayındır ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sevinç'in unlu mamülleri işiyle uğraştığı, annesi ve nişanlısının kendisine yardım ettiği belirtildi.



Bayındır'da yapılan yeni çevre yolu kavşağında dün (salı) akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Bayındır'dan Yaylacık Mahallesi'ne doğru giden 27 yaşındaki Ferhat Sevinç yönetimindeki 09 HR 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 53 yaşındaki Niyazi Öztürk yönetimindeki 50 DP 195 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sevinç ağır yaralanırken, annesi 50 yaşındaki Rahime Ali Sevinç ile nişanlısı 24 yaşındaki Hatice Emeç olay yerinde öldü. Ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Sevinç de doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Öztürk ise gözaltına alındı.



ÜÇ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR



Kazada can veren Ferhat Sevinç ile Hatice Emeç'in 3 ay önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Bayındır'da unlu mamüller işi yapan Sevinç'e annesi ve nişanlısının da işlerinde yardım ettiği, bir işyerine tatlı götürmek için yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.



ANNESİYLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



Gaziemir İlçesi'ndeki Eyüp El Ensari Camii'nde Ferhat Sevinç ile annesi Rahime Sevinç için cenaze töreni düzenlendi. Törene, acılı aile ile yakınları katıldı. İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Ferhat Sevinç ile Rahime Sevinç Görece Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Bu arada, aynı kazada can veren Hatice Emeç için de öğlende Bayındır'da cenaze töreni düzenlendi.