İzmir Karşıyaka Tramvayına Yönelik Eleştiriler

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Karşıyaka tramvayında yaşanan trafik kazasıyla ilgili olarak, "Yaşanan kaza, bize gösteriyor ki tramvay yaya ve araç trafiğini tehdit etmektedir." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 2. birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda yapıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılmadığı toplantıyı Meclis Başkan Vekili Sırrı Aydoğan yönetti.



Toplantının söz alan AK Partili Doğan, ilk iş günüde kazanın yaşandığı Karşıyaka tramvayında büyükşehir belediyesi tarafından gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi.



Karşıyaka tramvayının inşaat aşamasında yaşanan sıkıntıları meclis toplantısında hatırlatan Doğan, "Tramvayın dar boğaz yarattığı noktalardan biri de Mavişehir ve AVM'lerin bulunduğu yer. Önceki gün bu noktada meydana gelen trafik kazası bizlere acaba dedirtmekle birlikte ihmaller zincirini gösteriyor.



Tramvay hattı üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir otomobil trafiğin en yoğun olduğu zaman tramvayla çarpıştı. Bu üzücü olay bize gösteriyor ki tramvay yaya ve araç trafiğini tehdit etmektedir. Hayata geçirilen projede belli ki gerekli önlemler alınmamış. Tramvay şu an tehlike saçmaktadır." dedi.



Doğan, yapımı devam eden Konak Tramvayı ile ilgili olarak da şunları dile getirdi:



"Kara yolu alanlarında sıkıntı var. Tramvay daha sefere başladığı ilk günde böyle bir kaza yaşıyorsa kentin en işlek cadde ve bulvarlarında burada sıkıntı yaratacak diyoruz. Bununla ilgili kazalara davetiye çıkaran Konak tramvayının Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki inşaat kısmında gerekli önlemler alınmıyor. Neredeyse her gün kazalar oluyor. Bu manzaraya daha fazla seyirci kalınmaması gerekiyor."



Meclise başkanlık eden Aydoğan da eleştirleri şöyle cevapladı:



"Karşıyaka tramvay hattının acele ile açılmadı.Tramvay 1 Haziran'da açılacak. Bu tarihe kadar Doğan'nın bahsettiği eksiklik olabilir. Bunlar incelenecek. O tarihe kadar bir aksilik çıkmazsa, bu işler yürürse hattı açacağız."