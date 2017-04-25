Izmir Kamyon Kasasından 60 Kaçak Çıktı

Izmir'in Dikili İlçesi'nde kontrol edilen bir brandalı kamyonun kasasında, 60 kaçak jandarma tarafından yakalandı.



İzmir İl, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için kente geleceğini öğrendi. Kaçakların görülmemek için kasası brandalı bir kamyonla yolculuk yaptığı belirlendi. Bademli Mahallesi'nde bu sabah önlem alan ve araçları kontrol eden jandarma ekipleri, brandalı bir kamyonu durdurunca kasadaki 42'si Suriye, 18'i Afgan toplam 60 kaçağı yakaladı. Araçta yapılan kontrolde, 22 can yeleği bulundu. Araçtaki M.D. ve Ö.K.'de adlı 2 organizatör zanlısı gözaltına alındı. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Organizatör zanlılarının ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Öte yandan kamyona kılavuzluk yaptığı belirlenen 2 araç belirlendi. Araçları kullanan kişilerin de kimliğinin tespit edildiği, zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.