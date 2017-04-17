İzmir İş Dünyası Referandumu Değerlendirdi

İzmir iş dünyası referandum sandığından yüzde 51.4 ile 'evet' oylarının çıkması ile geçilen yeni sistemi değerlendirdi.



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, referandum un çok büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Halkımız sandığa koştu, bu son derece olumlu. Vatandaşın tercihine saygılıyız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Artık referandum sürecinde içeride ve dışarıda, kırılan - dökülen ilişkileri tekrar gözden geçirerek düzeltmenin zamanıdır diye düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğe, kutuplaşmadan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Bugünden itibaren ekonomi ele alınmalı, ekonomideki sıkıntılara, bekleyen sorunlara çözüm üretilmeli. 2019 seçimleri hemen kısa sürede gündemimize girmemeli. Gündemimiz seçim veya sandık değil, daha fazla üretim, daha fazla istihdam olmalı ki tekrar istediğimiz yüksek büyüme oranlarına ulaşalım" dedi.



"Seçmen konsensüsün gözetilmesi mesajını vermiştir"



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'nin yüzde 87'nin üzerinden bir katılım ile demokrasiye olan inancını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi. Kestelli şunları söyledi:



"Bu sonuçla, bugünden başlayarak yeni bir reform iradesini heyecanla ortaya koymaya ve uygulamaya hızlıca başlamak durumundayız. Seçmen, atılacak adımlarda toplumsal konsensüsün gözetilmesi gerektiği mesajını net olarak vermiştir. Türkiye gibi büyük idealleri olan bir ülkenin bu bilinçle hareket etmesi şarttır. Bu nedenle duygudaşlığı tesis etmeli ve karşı karşıya olduğumuz meydan okumalara cevap verebilmek için, savaştığımız tehditleri toplumsal motivasyona dönüştürebilmeliyiz. İş dünyası olarak biz, daha müreffeh bir ülke hedefi için dün olduğu gibi yarın da canla başla çalışmaya devam edeceğiz." - İZMİR