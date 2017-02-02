İzmir'in Üç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in üç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İzmir'in Buca, Konak ve Bergama ilçelerinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda O.C. (36), T.G. (36), E.Y. (42), D.B. (38), F.K. (28), F.K. (28) ve R.Ç. (40) gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 500 gram esrar maddesi, uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, tüfek ve tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı. - İZMİR