İzmir'in Türkler Tarafından Fethi İlk Kez Kutlanacak

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in Türkler tarafından fethinin Türk Tarih Kurumu tarafından 25 Mart 1081 tarihi olarak kabul edildiğini, bu yıl ilk kez fetih kutlamalarının yapılacağını söyledi.



Vali Ayyıldız, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık ile düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Türkler tarafından fethiyle ilgili tarihi çalışmalar ve kutlama programı hakkında bilgi verdi.



Etkinliklerin fetih bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini aktaran Ayyıldız, şöyle konuştu:



"Türk Tarih Kurumunun verdiği bilgilere göre Emir Çaka Bey, Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin kapılarının açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nden 10 yıl sonra, 1081 yılında İzmir'i liman bölgesinden girerek fethetmiştir.



Bu fetih, (Doğu Roma İmparatoru) Aleksi Komnen'in 4 Nisan 1081'de tahta geçmesi hesabıyla düşünüldüğünde İstanbul'dan ayrılan Çaka Bey'in Efes'ten tarihi İzmir Limanı'na girmesi ile başlamış ve kuzeye doğru genişleyerek yayılmıştı. Mart ayı sonlarında Efes'ten başlayan fetih, Urla ve Foça ile devam etmişti. Ardından Emir Çaka Bey, donanmasıyla denize açılarak Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos'u kendisine bağlamış, üzerine gelen Bizans donanmalarını mağlup etmiş, bu zaferlerle Türklerin Anadolu'da kalıcı olmaları sağlanmıştır."



Vali Ayyıldız, ilk defa düzenlenecek kutlamaların İzmir Valiliği koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında yapılacağını ifade etti.



Fetih kutlamaları kapsamında kurumsal etkinlik logosunun oluşturulacağını, sempozyum, sergi, çeşitli spor müsabakalarıyla kitap günleri düzenleneceğini aktaran Ayyıldız, "25 Mart 1081 İzmir'in fethi tarihi Türk Tarih Kurumu tarafından arşivimize kazandırıldı, bu zamana kadarki en kesin tarihtir." dedi.



"Bilim adamları karara bağladı"



Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık da fethin hem İzmir hem Türkiye tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Türk Tarih Kurumunun Çaka Bey'in gelişi ve fetih olayıyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan aldığı bilgiler ve bilim adamlarından aldığı görüşler doğrultusunda fetih tarihi olarak 25 Mart 1081'i saptadığını kaydeden Kırpık, mart ayının son haftasındaki kutlama etkinliklerinde konuyla ilgili sanat ve bilim etkinlikleri organize edileceğini sözlerine ekledi.