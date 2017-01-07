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İzmir'in İlçelerinde Yağmur, Yüksek Kesimleri İse Kar Etkiledi - Ek Fotoğraflar

İzmir'in İlçelerinde Yağmur, Yüksek Kesimleri İse Kar Etkiledi - Ek Fotoğraflar

İzmir'in İlçelerinde Yağmur, Yüksek Kesimleri İse Kar Etkiledi - Ek Fotoğraflar

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