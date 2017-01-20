İzmir'in İlçelerinde Karne Sevinci

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'in Aliağa ve Bergama ilçelerinde öğrenciler yarı yılı tatiline girerken, karnelerini alanlar büyük sevinç yaşadı.



19 Eylül 2016 tarihinde başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. İlk dönem için son ders zilinin çalmasıyla birlikte Aliağa'da da karne töreni düzenlendi. Çavuş Bülent Kula İlkokulunda düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, şube Müdürleri öğretmenler ile öğrenciler ve veliler katıldı. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşayarak evlerinin yolunu tuttu. İlçe genelinde ise 59 okulda bin 34 öğretmen ve 15 bin 348 öğrenci yarıyıl tatiline başladığı kaydedildi.



Karnelerini gösterdiler, hediyelerini kaptılar



Bergama ilçesinde de, "Karnen ile Kütüphaneye Gel Hediye Kitabını Al" başlığında bir kampanya başlatıldı. Yapılan etkinlikte Bergama Araştırmaları Kütüphanesine karnesiyle gelen 7-12 yaş arası her çocuğa kitap hediye edildi. Bergama Araştırmaları Kütüphanesi Koordinatörü Aydın İleri ise proje ile ilgili şöyle konuştu:



"Bugün çocukların karne günü. Biz de bu karne sevincine ortak olmak için onlara kitap armağan ediyoruz. Bu çalışmada amacımız çocuklara okuma kültürünü aşılamak, okuma kültürü üzerine farkındalık oluşturmak. Kütüphane-kitap ve çocukları bir araya getiriyoruz. Karnesi ile Kütüphanemize gelen her çocuğa birer kitap armağan ettik" dedi. - İZMİR