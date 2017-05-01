İzmir'in İlçelerinde 1 Mayıs Coşkusu
1 Mayıs İşçi Bayramı, İzmir’in Çeşme ve Aliağa ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
1 Mayıs İşçi Bayramı, İzmir'in Çeşme ve Aliağa ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
Emeğin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs, İzmir'in çeşitli ilçelerinde de kutlandı. Çeşme ilçesinde, çarşı girişinden başlayarak bir yürüyüş düzenlendi. Sloganlar atarak gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Cumhuriyet Meydanında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunarak göndere bayrak çekilmesinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç bir konuşma yaptı. Aliağa Emek Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı Aliağa'da kutlandı. Aliağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk Caddesinden Fatih ve İstiklal Caddelerini takip ederek ellerindeki flama, bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. İşçilerin yürüyüşüne vatandaşlarda evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanında halaylar çeken emekçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - İZMİR