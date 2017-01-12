İzmir'in hedef pazarı Polonya

İzmir, Polonya'yı fırsata çevirecek

Polonya'nın, 1990 yılından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izlediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2004 yılının Mayıs ayında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan Polonya'nın, AB ülkelerine olan ihracatında yaşanan artışın ülkenin büyümesine büyük oranda katkıda bulunduğunu söyledi.

Polonya'nın 38 milyonluk nüfusu ile her geçen gün güçlenen istikrarlı ekonomiye sahip olduğunu anlatan Ünlütürk, "Polonya, istikrarlı ekonomisi ile dünya genelinde yaşanan krizlerden daha az etkilenmesi nedeniyle Avrupa'nın parlayan yıldızlarından biri. Bu nedenle de özellikle Avrupa'nın diğer ülkelerinden ciddi yatırımlar aldığını dikkatle izliyoruz. Polonya'ya Birliğimizden 2016 yılında gerçekleşen ihracat 153 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bu karşılıklı görüşmelerle söz konusu rakamı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılında 11 milyar dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Ünlütürk, Birlik olarak alternatif pazarlara katma değerli ürünler ihraç etmenin temel hedefleri arasında yer aldığını, Polonya pazarını bu nedenle çok önemsediklerini ifade etti. Ünlütürk sözleri şöyle tamamladı; "Polonya'nın coğrafi konumu, lojistik alanında avantaj sağlıyor. AB üyesi olduğundan Almanya ve Baltık ülkelerine yönelik ihracatta lojistik üs olarak kullanılabilecek noktada. Rusya ve Kazakistan'la birlikte arasında gümrük birliği olan Belarus'a ve ayrıca son dönemde AB'den yoğun mali destek alan Ukrayna'ya komşu olması nedeniyle önemli bir transfer noktası olabilecek. Bu özellikleriyle Polonya'yı önümüzdeki yıllarda yıldızı parlayacak bir Pazar olarak görüyoruz."

Polonya kriz dönemlerinde yatırımcılar için güvenli bir liman

Swissotel Grand Efes'te düzenlenen "Hedef Pazar Polonya" isimli toplantıda konuşan Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Polonya'nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya açılmak isteyen yatırımcılar için çok önemli bir konumda olduğunu, yabancı sermayeyi cezbeden avantajlar sunduklarını belirtti. Lang, "Polonya, kriz dönemlerinde yatırım yapılacak güvenli bir liman. Türk işadamlarını Polonya'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Polonya'yı Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'nın kesişme noktasında 38 milyonluk büyük bir pazar olarak tanımlayan Büyükelçi Lang, Polonya'nın yabancı yatırımlar için en cazip 5. pazar ilan edildiğini, gıda, inşaat, tarım, bilişim ve inovasyon alanlarının yatırım için öne çıkan alanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaoğlu: "İhracat ithalat kalemlerimiz yüzde 90 örtüşüyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Türkiye ile Polonya arasında 600 yılı aşan siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkileri geliştirmek için uygun bir zemin hazırladığına işaret etti. Kocaoğlu, "İzmir'in ihraç ettiği kalemlerle, Polonya'nın ithal ettiği kalemlerin yüzde 90 oranında örtüştüğünü, birlikte çalışıp üreterek Polonya'nın güçlü olduğu pazarlarda Türk ürünlerinin, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ise Polonya ürünlerinin girmesini sağlayabiliriz" dedi.

Birlikte hareket ederken Ar-Ge ve İnovasyona ağırlık verilmesi gereğine dikkati çeken Kocaoğlu, "İzmir, dünyaya açık, yetişmiş insan gücü, 8500 yıllık tarihi, sanayi ve tarımdaki gelişmişliği ile çok iyi bir partner. Ege Bölgesi'nin merkez kenti İzmir olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

İzmir ihracatçı firma sayısında Türkiye ikincisi

İzmir'i dünyaya açılan bir liman olarak tanımlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili olan İzmir'in ihracatta büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

İzmir'in yatırımlarda olduğu kadar ihracatta da önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Çıkrıkçıoğlu şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 10 yıldan bu yana İzmir'in ihracatı 1 buçuk katından fazlasına çıktı. 2016 yılında 8,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren İzmir, her zaman olduğu gibi en fazla ihracat yapan üçüncü ilimiz oldu. İhracatçı firma sayısında da İzmir benzer bir performans sergiledi. Aynı dönemde İzmir'in ihracatçı sayısı da yüzde 20 artarak 4 bin 500'ün üzerine çıktı. Böylelikle İzmir, Türkiye'de en fazla ihracatçısı olan 2. ilimiz oldu. Ancak yine de bu başarılar bizler için yeterli değil. Hep birlikte çok daha fazlasını yapmamız gerek. İzmir'in bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Polonya'yı neden İzmir için hedef pazar olarak belirledik?

İzmir ile Polonya'nın eşleşmesi ile ilgili süreç hakkında da bilgi veren Çıkrıkçıoğlu, "İzmir'in ihracatındaki ürün gruplarını ve Polonya'nın ithalat yapısını inceledik. İzmir'in ihracatının önemli bir kısmını makineler, otomotiv, plastikler ve kağıt-karton ürünleri oluşturuyor. Polonya'nın dünyadan ithalatında ise bu ürünler yaklaşık %33 paya sahip. Bu da demek oluyor ki, Polonya, İzmir'in en çok ihraç ettiği ürünlere ciddi anlamda talep gösteriyor. İzmir'in ihracatına baktığımızda ise Polonya'nın %1,5 payla on altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Almanya ise %12 payla birinci sırada. Dolayısıyla, Almanya pazarına yoğunlaşan İzmirli ihracatçılarımızın Polonya pazarına da yönelmelerinin doğru olacağına inanıyoruz. AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olan Polonya önümüzdeki dönemde sizlere büyük fırsatlar sunuyor. İzmirli ihracatçılarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

2016 yılında Polonya'ya ihracatımız yüzde 15 arttı

Türkiye, 2016 yılında Polonya'ya 2 milyar 671 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin Polonya'ya ihracatı 2015 yılında ise 2 milyar 333 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye'nin ihracatının gerilediği 2016 yılında Polonya'ya ihracatı yüzde 15 artış gösterdi. İhracatta, 654 milyon dolar ile otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken, hazır giyim sektörü 575 milyon dolar ile ikinci, 276 milyon dolarlık ihracatla tekstil sektörü üçüncü oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Polonya'ya yapılan ihracat 2015 yılında 132 milyon 835 bin dolar iken, 2016 yılında yüzde 16'lık artışla 153 milyon 733 bin dolara çıktı. Ege'den Polonya'ya ihracatta kimya sektörü 25 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, hazır giyim sektörü 22 milyon dolarlık ihracatla kimya sektörünü takip etti. 2016 yılında Ege Bölgesine 15 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı olurken, elektrik ve elektronik ve tütün sektörleri de 11'er milyon dolar ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde, Halkbank ve Vodafone çözüm ortaklığında düzenlenen "Hedef Pazar Polonya" etkinliğinde; Vodafone Kurumsal İletişim Direktörü Onur Gargılı ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, ihracatçılara dönük hizmetleri hakkında sunum yaptılar.

Prof. Dr. Emre Alkin'in Moderatör olarak görev yaptığı "Polonya'nın Bölgedeki Konumu ve Pazar Analizi" başlıklı oturumda TİM Genel Sekreteri Dr. Bader Arslan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Varşova Önceki Ticaret Ateşesi Koray Akgüloğlu, DEİK Türkiye - Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Tahir Güleryüz ve Polonya Ticaret Odası Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Büyükelçi Jerzy Drozdz söz alarak iki ülkenin işbirliği yapması için avantajları sıraladılar.

"Derinlemesine Polonya Pazarı" başlıklı panelde ise; DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı Darius Oleszczuk, Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer ve UPS Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Tek, Polonya pazarını derinlemesine irdeleyerek, Türk iş adamlarına yol gösterici sunumlar yaptılar.

Kimler katıldı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde, Halkbank ve Vodafone çözüm ortaklığında düzenlenen "Hedef Pazar Polonya" etkinliğine; Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, DEİK Türkiye - Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Tahir Güleryüz ve Polonya Ticaret Odası Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Büyükelçi Jerzy Drozdz, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı Darius Oleszczuk, Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski ve Polonya Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı'nın aralarında bulunduğu 400 kişi katıldı.