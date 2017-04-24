İzmir'in Göbeğinde Kara Sabanla Tarım

İZMİR'in Balçova İlçes'inde yaklaşık 1 dönümlük arazisini atla sürerek ekime hazırlayan çiftçiyi, görenler şaşırıyor. İzmir'de moleküler biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyo-mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi pek çok bilim alanında özel çalışmaların yapıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nin (İBG) önündeki atlı sabanlı bu görüntü, gelişen teknolojiye rağmen kullanılan yoğun emekteki tezatlığı gözler önüne serdi.



Asırlardan bu yana sürdürülen klasik tarım yöntemlerinin vazgeçilmez aracı olan karasaban, günümüzde çiftçilerin sadece engebeli arazilerini sürerken kullandıkları bir yöntem olsa da İzmir'in İnciraltı Semti'nde bir çiftçinin atının arkasına taktığı sabanla toprağını sürmesi, ilginç görüntü oluşturdu. Hükümetin tarım kredileri, hibe ödenekleri, vergi indirimleri gibi çeşitli desteklerin yanı sıra, miras kalan toprakların bölünmesini ve işlevsiz hale gelmesini engellemek için de çeşitli düzenlemeler yaparken; bir yandan da teknolojik gelişmeler için hassas tarım uygulamaları ile girdi birim maliyeti minimum düzeye çekip verim ve kaliteyi maksimize etmeyi hedefleyen 'Tarım 4.0' konuşuluyor.



İnciraltı'nda ise bir avuç toprağında atlı sabanla üretim yapmaya çalışan çiftçi toprağını değerlendirmenin mücadelesini veriyor. Çiftçinin bin bir emekle ekime hazır hale getirmeye çalıştığı tarlasının önündeki binada ise moleküler biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyo-mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi pek çok bilim alanında özel çalışmalar yapılması hayattaki tezatlığı gözler önüne seriyor.



- İzmir