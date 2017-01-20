İzmir'in Fethi, Her Yıl 25 Mart'da Kutlanacak

İZMİR Valisi Eroy Ayyıldız, İzmir'in 1081 yılında Türkler tarafından fethinin tarihte ilk kez 25 Mart 2017'de kutlanacağını açıkladı. Valilik ve Türk Tarih Kurumu'nun öncülüğünde gerçekleştirilecek İzmir'in Fethi Kutlamaları çerçevesinde, sempozyum, Çaka Bey Belgeseli gösterimi, kitap fuarı ve sergiler, çeşitli spor dallarında yarışmalar, sağlık taraması, ralli etkinlikleri düzenleneceğini açıklayan Vali Ayıldız "Kutlamaların bu coğrafyada insanımıza fetih bilincinin oluşturulup gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.



Vali Erol Ayyıldız, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık düzenledikleri basın toplantısıyla bu yıldan itibaren her 25 Mart'da 1081 İzmir'in Fethi Kutlamaları'nın yapılacağını açıkladı. Vali Erol Ayyıldız Türklerin 1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapısını açtıklarını, 1081 yılında Oğuzların Çavuldur boyundan Emir Çaka Bey tarafından İzmir'in fethedildiğini söyledi. Ayyıldız, "Türk Tarih Kurumu'nun verdiği bilgiye göre Emir Çaka Bey, Efes'ten (Selçuk) tarihi İzmir Limanı'na girerek kenti 25 Mart 1081'de fethetmiştir. Fetih daha sonra Urla ve Foça'yla devam etmiş ardından Emir Çaka Bey donanmasıyla denize açılıp Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos'a sefer yaparak kendine bağlamış, üzerine gelen Bizans donanmasını mağlup etmiştir. Bu zaferlerle Türklerin Anadolu'da kalıcı olmasını sağlamıştır" dedi. Vali Ayıldız, Valilik ve Türk Tarih Kurumu'nun 1081 İzmir'in Fethi Kutlamaları'nın bu fethin Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesinde taşıdığı önem göz önünde bulundurularak ilk kez 25 Mart 2017'de kutlanması için karar verdiklerini açıkladı.



Koordinasyonunu İzmir Valiliği'nin yaptığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü'nün destek verdiği kutlamaların bundan sonra her yıl yapılmasını çalışaklarını belirten Vali Ayyıldız, "Türk insanının, bu coğrafyada yaşayan insanların fetih bilincinin oluşturulup, geliştirilmesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz...Kurtuluş günleri kentlerde ağırlıklı olarak yapılıyor. Ama tarih bilinci verilmesi açısından fetih kutlamalarına ağırlık vermesi değerlendiriliyor. Kutlamalar için kurumsal etkinlik logosu oluşturulacak. Bu yıl fetih kutlamaları çerçevesinde Türk Tarih Kurumu tarafından 25 Mart 1081 İzmir'in Fethi Sempozyumu, 1081 Türk Tarih Kurumu Kitap Günleri Fuarı, tarih ve sanat sergileri, Çaka Bey belgesili gösterimi, 1081 İzmir'in Fethi sağlık taramaları, çeşitli spor karşılaşmlaarı yapılması planlandı. Bisiklet fedarasyonu bisiklet yarışması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde satranç ve futbol dallarında yarışmalar yapılacak. İzmir Ülkü Park'da 1081 İzmir'in Fethi Çaka Bey Kupası ralli yarışması düzenlenecek. Tüm şehit ve gaziler için Mevlid'i Şerif okutulması, fethin başladığı Selçuk, Efes Antik kentine gezi etkinleri de yapılacak" dedi.



Vali Ayyıldız, "Bizler Anadolu topraklarına dün gelmedik. Bu coğrafyada 1000 yıllık tarihimiz, 1400 yıllık medeniyetimiz ve 2000 yıllık devlet geleneğimiz var. Milletimizin bu topraklara yerleşmesinde önemli rolü olan İzmir'in fethi daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'inin kurulmasına ve cihan devleti olmasına zemin hazırlayan hadiselerden biri olmuştur. Tıpkı İstanbul'un fethi gibi 1081 İzmir'in fethi de Türk tarihi açısından bir kırılma noktası olmuş, bu tarihtan sonra Türkler Anadolu'daki varlıklarını güçlendirmişlerdir. Bu önemli günün genç beyinlerde hak ettiği yeri ve önemi kazanması için daha çok çalışacağız. Çünkü tarihten ibret almasını bilmeliyiz. Eğer ibret alırsak olumsuz olayların tekerrür etmesine engel olabiliriz" dedi.



Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray Kırpık ise 25 Mart 1081 tarihinin bilimsel bakımdan İzmir'in fethi tarihi olarak kabul edilerek onaylandığını söyledi. Kırpık, basın mensuplarının sorusu üzerine Türkiye'de ilk kez fetih kutlaması yapacak İzmir'in dışında İstanbul'un fethinin kutlandığını, ayrıca Trabzon, Antakya ve Urfa'da yerel fetih kutlamaları yapıldığını belirtti. İzmir'in Fethi Kutlamaları'yla ilgili basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.



- İzmir