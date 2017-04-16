İzmir İlkyıldız Voleybolda Set Vermeden Şampiyon

İZMİR'de 5 yıl önce kurulan İlkyıldız Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Küçük Erkekler İl Birinciliği'nde tüm rakiplerini set vermeden mağlup ederek şampiyon oldu.



18 Şubat-31 Mart tarihleri arasında oynanan müsabakalarda sırasıyla Bergama Belediyespor, Arkasspor A, Arkasspor B ve Tevfik Fikret Lisesi'ni 3-0'lık skorlarla dize getirerek 4'te 4 yapan İlkyıldız, 24-31 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koordinatör Esen Yıldız, yeni kurulmuş bir kulüp olmalarına rağmen kısa sürede büyük mesafe kaydederken şunları söyledi:



"Altyapıda kız ve erkek takımları olmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Oyuncularımızın elde ettiği başarılar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'ndan da kupayla dönmek. Başta antrenörümüz Aydın Polat Yıldız olmak üzere, emeği geçen tüm sporcuları ve bizlere destek veren ailelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."



- İzmir