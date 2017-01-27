Izmir - Ilber Ortaylı Ortadoğu'yu Sanayicilere Anlattı

Ilber Ortaylı Ortadoğu'yu sanayicilere anlattı
EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Swiss Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Ortadoğu'nun durumundan bahsetti.
ESİAD 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. İlk toplantının ardından gerçekleştirilen ikinci toplantıya Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, toplantıda konuşulan konulardan bahsetti. Ekonomik performansın en belirgin göstergesinin büyüme hızı olduğunu belirten Güçlü, "Büyüme hızı kadar niteliği de önemlidir. Daha yüksek katma değerli ürünler, sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazdır. Bu hedeflere ulaşmak için yatırım ihtiyacı da öne çıkıyor. Sanayi 4.0'ı yakalamak için yatırım alanında yüksek tempo tutturmak gerekiyor" dedi.
Belirsizliklerin minimize edilerek pozitif bir öngörülebilirlik ikliminin yaratılması gerektiğini belirten Güçlü, "Bu konu sadece özel sektör tarafından değil hükümet tarafından da ifade edilmektedir. Bireylerin huzur içinde yaşayabileceği bir hale gelmesi en büyük isteğimizdir. Bunun önündeki engellere rağmen sıkıntıların yönetilmesi mümkündür. İç politikada tüm vatandaşların barış içinde yaşamasını kalıcı olarak yerleştirecek politikaların ortaya konması şarttır. Birinci koşul farklılıkları kabul ve saygı gösterilmesinden geçmektedir" diye konuştu.
ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Enis Özsaruhan ise 2017 yılında Türkiye'nin iç ve dış kaynaklı gelişmelerin damgasını vurduğu, hareketli bir dönem yaşayacağını belirterek, "Tüm bu süreçlerden ister istemez ülkemiz ekonomisi de etkileniyor. Her ne kadar ülkemiz ekonomisi, krizlere karşı geçmişe nazaran daha dirençli olsa da, özellikle yaşanan gelişmelerden kaynaklanan tereddüt ve belirsizlik ekonomi üzerinde tedirginlik yaratıyor. Yatırımların ötelenmesi, dövizdeki hareketlilik bunu doğrular nitelikte" dedi.
"YABANCI YATIRIMCI İÇİN GÜVEN ORTAMI ÖNEMLİ"
Yabancı yatırımcının gelmesi için gerekli olan güvenin kolay inşa edilmediğine dikkat çeken Özsaruhan mevcut durumun bu güven duygusuna zarar verdiğini söyledi. Özsaruhan, "Bu kapsamda, gerek hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi çağdaş değerlere gerekse de Avrupa Birliği gibi ülkemizin batıyla bağlantısını kuvvetlendiren hedeflerimize bağlılığımızı her fırsatta gözler önüne sermemiz büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, öncelikli olarak en kısa sürede normale dönmemiz gerekmektedir" diye konuştu.
"ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ÜRETİM YOK"
Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan İlber Ortaylı ise Ortadoğu'nun yapısından bahsetti.
Ortadoğu'daki ülkelerin üretim yapmadığını, sadece 3 ülkenin üretiminin olduğunu söyleyen Ortaylı, "Türkiye, İran ve İsrail üretiyor. Ancak üretim demek, topraklarından çıkan bir takım madenleri veya petrol gibi kaynakları başkalarının işleyip satması değildir. Bu çok açık bir gerçektir. İçtiği suya kadar dışarıdan getiren petrol zengini ülkeler, hiç bir şekilde siyasi nutuklar için bir araya geldikleri halde, fakir ülkelerin kredi kaynaklarını yönlendirecek oluşum içine girmemektedir, Üretmeyen, hammaddelerini iyi kullanamayan, onlara sahip olamayan bir dünyayı düşünmek zorundasınız. Dünyada petrol üreten ülkeler iki kategoridedir. Norveç gibi petrolü kendisi işleyen, diğeri ise ellere bakan ülkelerdir. Örneğin; İran, benzin kuyruklarının oluştuğu bir petrol ülkesi. Çok iyi mühendisleri teknisyenleri de var" dedi.
"PUTİN'E YANAŞIP ANLAŞACAKTIK"
Kime sorulsa Rusya'yı Suriye'de istemediği ya da konuyla ilgilenmediği sonucuna varılacağını söyleyen Ortaylı, "Rusya orada ve bunu kabul etmek zorundasınız. Rusya tepede. Bunların denizcilikle alakası yoktur. Rusların denizleri nehirlerde yüzer. Başka denizlerde kayık bile yüzdüremezler. Küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bugün nükleer denizaltıya sahip bu donanma artık Karadeniz'in tepesinde Baltık'ta oturacağını düşünemezsiniz. Tabii ki Kırım'a çıkacaktı. Biz Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni olmadığımıza göre oradaki kültürel azınlığımızı korumak için Putin'e yanaşıp anlaşacaktık. Bunun yerine hayal peşinde koşup Merkel ile Ukrayna ile konuştular. Merkel ne yapacak Ukrayna'da" dedi.
"RUSYA SURİYE'Yİ BIRAKAMAZ"
Rusya'nın oradaki limanı bırakmayacağını söyleyen Ortaylı şöyle konuştu:
"Suriye'yi de bırakamaz. İngilizler Kıbrıs'ta üs kurduysa o da orada kurar. Kıbrıs'ta eşitlik olsun, onlar Avrupa Birliği'ne girerse biz de gireriz gibi hayaller. Kıbrıslıların ne istediği önemli değildir burada. Kıbrıs'ta ne istediğini söyleyenler Lefkoşa'yı temsil ediyorlar. Yarısı sağcı, yarısı solcudur. Halkı temsil etmezler. Burada mühim olan şey sağcılar Kıbrıs'ın tarihinde görülmemiş bir politikacı çıkardılar. Rahmetli Rauf Denktaş."
Türkiye'nin Suriye konusunda başta hata yaptığını, olayın en başında barışçıl şekilde çözülebileceğini ifade eden İlber Ortaylı, Suriyeli turistin Türkiye'yi sevdiğini yılda 900 bin turist geldiğini söyledi. Şimdi benzer bir ilişkinin Kuzey Iraktaki Kürt halk ile meydana geldiğini söyleyen Ortaylı, Türkiye'de harcamayı seven bu topluluğu değerlendirmek gerektiğini belirtti.
"DEMOKRASİDE YÜZDE 100 ÖZGÜRLÜK YOKTUR"
Ortadoğu ülkelerinde demokratik yönetimin, hukuk ve kanunun olmadığını, ancak hiç bir demokraside de yüzde 100 özgürlük olmadığını anlatan Ortaylı, "Sistemin hoşuna gelmeyen şekilde konuşan adam kibarca susturulur. İsrail toplumunda insanlar Filistinlilerin hakları için çarpışan, konuşan, yazan insanlar vardır. Bunların arabası sabah yanmış olarak bulunuyor. İşleyen bir demokrasi vardır. Ana yasa olarak olmasa da laiklik var" diye konuştu.
Birçok Ortadoğu ülkesi gibi Suriye'de de, Irak'ta da demokrasinin olmadığını, belirten Ortaylı, "Çok açık bir şeydir. Saddam diye çok baba terbiyeli idare eden bir adam yoktu. İnsanların canı çıkıyordu. İnsanların mülkiyeti de başka şeyleri de garanti altında değildi. Bu kanunsuzluk çok tezatlar teşkil edecek şekilde monarşilerde var. Ancak Suudi Arabistan'da polis yüksek mahkemeden izin almadan insanların evini arayamıyor. Aşiretler yılda bir kez kralı tenkit edebiliyor" dedi.
"İSRAİL İLE SADECE TÜRKİYE İKTİSADİ ORTAKLIK YAPABİLİR"
Ortadoğu'nun hiç ümit vermeyen bir dünya olduğunu söyleyen Ortaylı, İsrail'in Amerika'nın politikalarına paralel hareket etmese hiç bir ülke tarafından ciddiye alınmayacağını ifade etti. Ortadoğu'daki iki iktisadi partnerin tartışmasız şekilde İsrail ve Türkiye olduğunu söyleyen Ortaylı, "Bizden başka hiç kimse o adamların teknolojik bilgisi ile üretim kapasitesiyle ortaklık yapamaz. Ermenistan bir ara olur mu dedik ama her hafta bir ailenin dışarıya kaçtığı bir yerden hiç bir şey olmaz" dedi.
"SU PETROLDEN DAHA ÖNEMLİ"
Ortadoğu'da su probleminin bulunduğunu, İsrail'in projeleriyle Filistin'i kuruttuğunu söyleyen İlber Ortaylı, "Bizim suyumuz çok kıymetli. Bu su kaynakları üzerinde durmak zorundayız. Bizim için petrolden daha önemli. Tarım topraklarımız da çok önemli. Sınır bölgelerimizde toprak satışını durdurmamız gerekli. Anti liberal gibi görünse de yapmak gerekir" dedi.
Izmir - Ilber Ortaylı Ortadoğu'yu Sanayicilere Anlattı
Ilber Ortaylı Ortadoğu'yu sanayicilere anlattıEGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Swiss Otel'de gerçekleştirildi.
Ilber Ortaylı Ortadoğu'yu sanayicilere anlattı