İzmir'i hissedin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler'in yaşadıkları şehri daha iyi tanıması, tarihi ve doğal zenginliklerini görmesi için düzenlediği "ücretsiz kent turları"yla kentlilere ayrıcalıklı bir gün geçirme şansını veriyor. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 3 bin İzmirlinin katıldığı, tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik gezileri kapsayan program "Homeros Vadisi", "İzmir Doğal Yaşam Parkı-Kuş Cenneti" ve "İzmir Tarih Turu" olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. 25'er kişilik gruplar halinde düzenlenen kent turları, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor ve İzmirliler kentini daha yakıma fırsatı buluyor.

Bu turlar kaçmaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuyan sınıf arkadaşları Mert Çavaş ve Burcu Yosuntaş, "Eğitimimiz gereğince tarihi turlara büyük ilgimiz vardı. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle turlar gerçekleştirdiğini arkadaşımızdan öğrendik. Rehberler eşliğinde gerçekleşen turda cebimizden 5 kuruş para bile çıkmazken, yemeğimizi bile İzmir Büyükşehir Belediyesi verdi. Her şey İzmir'e yakıştığı gibiydi" dediler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarih Turu'na katılan Ülfet Terk ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu kent turları hizmetinden daha önce yararlanmıştım. İzmir'in dokusunu, tarihi yerlerini daha yakından görebilme, hissedebilme fırsatım oldu. Bu yerlerin geçmişini okuyup bilmekle olmuyor, gelip o tarih kokusunu canlı canlı hissetmek gerekiyor. Herkese bu turları tavsiye ediyorum. Diğer turlara da hemen kaydımı yaptıracağım çünkü bu turlar kaçmaz" diye konuştu.

Aziz Vukolos Kilisesi de var Doğal Yaşam Parkı da

Yarım gün süren turlar, Konak Meydanı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden saat 09.00'da başlıyor ve yine aynı noktada sona eriyor. "İzmir Tarih Turu" gezi programı kapsamında Kadifekale, Antik Tiyatro, Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli (Mola), Hatuniye Meydanı ve Dönertaş Sebili, Emir Sultan Türbesi, Tasarım Atölyesi, Agora, Kemeraltı – Havra Sokağı geziliyor. Program, Kemeraltı'ndaki Kızlarağası Hanı turu ile son buluyor.

"İzmir Kuş Cenneti ve Doğal Yaşam Parkı Turu" kapsamında, İzmir Kuş Cenneti'nde bölge hakkında görüntülü sunumlar eşliğinde bilgilendirme yapılıyor. İsteyenler Homa Dalyanı'nda yürüyüş yapabiliyor. Daha sonra Kuş Cenneti'nden Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na geçiliyor.

"Homeros Vadisi Turu" kapsamında ise Bornova Kayadibi Köyü'ne gidilerek Homeros Vadisi'nde keyifli doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.